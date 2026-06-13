Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 177 БПЛА

Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 13 июня. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 177 украинских БПЛА самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в министерстве, беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Информация о последствиях атаки на земле и возможных пострадавших в сообщении Минобороны не приводится.

Вячеслав Рыжков