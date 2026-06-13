Судью из Воронежской области привлекут к дисциплинарной ответственности

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области на заседании 17 июня рассмотрит обращения регионального совета судей о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Богучарского райсуда Марины Крамаревой. Информация об этом опубликована на сайте ККС. О каком именно проступке идет речь — не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судья Марина Крамарева в 2007 году окончила Воронежский государственный университет (ВГУ) по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». С декабря 2020 года являлась помощником председателя Павловского районного суда Воронежской области. В 2021-м госпожа Крамарева сдала квалификационный экзамен на должность судьи федерального суда общей юрисдикции с итоговой оценкой «отлично» по всем вопросам и в августе 2022-го была назначена судьей Богучарского райсуда.

На заседании 17 июня также будет рассмотрен ряд вопросов о рекомендациях на должности в разных судах региона и заявление Елены Антименко о прекращении отставки мирового судьи судебного участка №2 в Калачеевском районе.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что президент Владимир Путин назначил восемь судей в четырех регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях.

Денис Данилов