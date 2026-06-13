Над Крымом, Азовским морем и другими регионами перехвачено 185 беспилотников

В пятницу, 12 июня, с 8 утра до 20 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МО РФ, вражеские БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря, а также над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

В министерстве подчеркнули, что с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Василий Хитрых