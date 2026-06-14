Главные события недели 8–14 июня
Выбор «Ъ-Черноземье»
- Сбербанк требует банкротства известного воронежского предпринимателя Владимира Прохорова из-за долга в 5 млрд — «Ъ-Черноземье» посетил первый суд по делу
- Подведены итоги ПМЭФ-2026. Регионы Черноземья заявили о «десятках» соглашений на 222 млрд рублей
- Стало известно, что в половине регионов Черноземья за год замедлилось индивидуальное строительство
- Тамбовского дорожника Анатолия Струкова подозревают в хищениях на госконтрактах
- Башкирский бизнесмен не смог стать кредитором банка «Воронеж» из-за 81 млн долга
- «Развитие» готовит проект КРТ для бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже
- Подписано соглашение о побратимстве между Курском и китайским городом Шэньян
- Объем страхового рынка Липецкой области достиг 3 млрд руб.
- До конца лета доставку с помощью роботов «Яндекса» планируют запустить в Воронеже
- В первом квартале 2026 года банки выдали юридическим лицам Тамбовской области 35,3 млрд руб. кредитов — на 22% больше, чем годом ранее
- Арбитражный суд Белгородской области ввел первую стадию банкротства в местном ЗАО «Белшпала»
- Воронежские структуры «Газпрома» возглавил Алексей Ларин
- Главе воронежской сети заправок «Калина ойл» Валерию Борисову продлили домашний арест
- Структура «Ремстройсервиса» построит в Липецке 20-этажный дом за 2 млрд руб.
- Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о планах привлечь в свободную экономическую зону в 2026 году десять инвесторов с проектами на 5 млрд руб.
- В Орле к финалу подходит процесс над бывшим руководителем отделения «Россельхозбанка» Михаилом Шихманом о выводе €2,4 миллионов в Сингапур