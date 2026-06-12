Ставропольское УФАС оштрафовало банк на 600 тысяч рублей за рекламу без согласия

Федеральная антимонопольная служба в Ставропольском крае дважды оштрафовала банк на 300 тыс. руб. за распространение рекламных сообщений без согласия получателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В адрес службы поступили жалобы граждан на нарушение требований закона при распространении рекламы. Один случай касался телефонного звонка рекламного характера, второй — SMS-сообщения. В обеих ситуациях у финансовой организации отсутствовало подтвержденное согласие абонента на получение рекламы.

«В условиях, когда каналы персональной коммуникации (телефон и СМС) воспринимаются гражданами как приватное пространство, их использование в рекламных целях допустимо исключительно на основании четко зафиксированного согласия», — говорится в сообщении ФАС.

Константин Соловьев