Главные новости за 12 июня. Кавказ

Владикавказ примет третий Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» с 6 по 12 июля. В рамках фестиваля зрители увидят постановки театров из Москвы, Йошкар-Олы, Ярославля и Майкопа.

Просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке жилья в Ставропольском крае достигла 2,9 млрд руб. к маю 2026 года, увеличившись на 9% с начала года. По всему Северо-Кавказскому федеральному округу объем просроченной ипотеки на готовое жилье с начала 2026 года вырос на 5% и составил 13,2 млрд руб.

В Майском приступили к благоустройству общественной территории в районе Пришиб. На участке вдоль реки Деменюк появится спортивно-досуговое пространство.

Труновский районный суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию десяти граждан России в его домовладении (ст. 322.2 УК РФ).

В Дагестане подозреваемого в разбое и покушении на полицейского осудили на 15 лет.