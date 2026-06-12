Главные новости за 12 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Залповый ливень и град вновь стали причиной подтопления в Музыкальном микрорайоне Краснодара, а также на улицах Ратной Славы и в районе Вишняковского путепровода. Движение транспорта перекрыли по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова.

Продолжаются работы на многоквартирном доме в Центральном округе Краснодара, по которому пришелся удар дроном в ночь на 11 июня. Специалисты затягивают окна пленкой и подсчитывают ущерб, а жители, вернувшиеся в свои квартиры, находят подозрительные предметы и сдают их спасателям.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что достигнута договоренность с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении с 00:00 субботы, 13 июня, стоимости топлива на АЗС данных сетей. С другими заправками также ведутся переговоры.

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Санкт-Петербурге со счетом 84:76 одержал победу над местным «Зенитом» в рамках пятого матча за «бронзу» Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Патрик Миллер, который набрал 23 очка.

Предприятия Краснодарского края на выставке «Белагро», прошедшей со 2 по 6 июня 2026 года на площадке Минского международного выставочного центра в рамках Белорусской агропромышленной недели, достигли экспортных договоренностей на $1 млн.

В Анапе 44 пляжа с новым песком принимают отдыхающих. Об этом сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова. Сейчас, по ее словам, ведутся активные работы по отсыпке пляжных территорий песком.

По состоянию на 1 мая 2026 года ипотечная просроченная задолженность на вторичном рынке недвижимости Краснодарского края составила 16,1 млрд руб. С начала года показатель вырос на 20%.

В Краснодарском крае медианная цена газированной воды в апреле—мае 2026 года составила 58 руб., что на 22% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом число покупок выросло на 2%.