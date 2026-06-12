В Ставропольском крае ожидаются дожди и грозы

Ставропольский центр гидрометеорологии прогнозирует на 13 июня переменную облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным метеорологов, местами ожидаются кратковременные осадки и грозовые явления. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 6-11 м/с.

Ночная температура воздуха по краю составит 13-18, днем столбик термометра поднимется до 25-30. В краевой столице ночью ожидается 14-16, дневная температура в Ставрополе достигнет 25-27.

Константин Соловьев