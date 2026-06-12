Жильцы пострадавшего от БПЛА дома в Краснодаре находят подозрительные предметы

12 июня в течение дня специалисты Службы спасения оказывают адресную помощь жителям пострадавшего от удара беспилотника дома в Краснодаре. Как сообщили в мэрии, в границах здания действует режим чрезвычайной ситуации. Рабочие вывозят оставшийся мусор, закрывают пленкой выбитые окна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэрии Краснодара Фото: telegram-канал мэрии Краснодара

«Жильцы пострадавшего дома продолжают находить на месте происшествия подозрительные предметы, о чем незамедлительно сообщают спасателям, чтобы исключить возможные риски. Многоквартирный дом находится под охраной полиции и казаков»,— сообщили в городской администрации.

Как писал «Ъ-Кубань», около 2 часов ночи 11 июня обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа повредили фасад и одну из квартир многоквартирного дома, а также соседний бизнес-центр в Центральном округе Краснодара. Пострадали два человека. Помощь им была оказана на месте. Были эвакуированы около 80 жителей. Их временно разместили в укрытии на подземной парковке, после стабилизации обстановки все они вернулись в свои квартиры. Власти города сообщили, что владельцам поврежденных квартир будет оказана необходимая поддержка. Параллельно продолжается уточнение характера разрушений и объемов восстановительных работ.

Михеенко Дмитрий