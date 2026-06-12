«Локомотив-Кубань» стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Санкт-Петербурге со счетом 84:76 одержал победу над местным «Зенитом» в рамках пятого матча за бронзу Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань»

В первых двух играх в Санкт-Петербурге подопечные Томислава Томовича проиграли, а в Краснодаре дважды оказались сильнее соперника. Серия длится до трех побед одной из команд. Именно в Санкт-Петербурге решалась судьба бронзовых медалей.

В итоге дебют матча остался за хозяевами, которые к седьмой минуте повели с двузначным преимуществом «+10». Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович взял тайм-аут, и это помогло южанам выровнять игру. К концу первой четверти отставание кубанцев составляло всего одно очко — 19:20.

Агрессивная защита против лидеров соперника и активация атакующей линии, где солировали Патрик Миллер и Ален Хаджибегович, помогли «Локо» повести в счете к большому перерыву — 45:40. После смены сторон «железнодорожники» продолжали навязывать удобный для себя баскетбол, не подпуская соперника ближе. «Локомотив-Кубань» довел встречу до победы со счетом 84:76 и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Патрик Миллер, который набрал 23 очка. В активе Джеремайи Мартина 13 очков, Ален Хаджибегович набрал 10 очков.

Евгений Леонтьев