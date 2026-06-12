В Майском КБР построят спортплощадку у реки Деменюк
В Майском приступили к благоустройству общественной территории в районе Пришиб. На участке вдоль реки Деменюк появится спортивно-досуговое пространство. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Отмечается, что территория площадью 1,3 тыс. кв. м, которая длительное время не использовалась, будет полностью преобразована. Проект включает создание специализированной воркаут-площадки с современными тренажерами и турниками, а также обустройство прогулочных дорожек и зон отдыха.
Сейчас подрядная организация выполняет подготовительный этап: закупает и доставляет необходимые строительные материалы и оборудование. Работы планируется завершить до конца 2026 года.