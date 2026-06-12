В Майском КБР построят спортплощадку у реки Деменюк

В Майском приступили к благоустройству общественной территории в районе Пришиб. На участке вдоль реки Деменюк появится спортивно-досуговое пространство. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что территория площадью 1,3 тыс. кв. м, которая длительное время не использовалась, будет полностью преобразована. Проект включает создание специализированной воркаут-площадки с современными тренажерами и турниками, а также обустройство прогулочных дорожек и зон отдыха.

Сейчас подрядная организация выполняет подготовительный этап: закупает и доставляет необходимые строительные материалы и оборудование. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

Константин Соловьев