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В Майском КБР построят спортплощадку у реки Деменюк

В Майском приступили к благоустройству общественной территории в районе Пришиб. На участке вдоль реки Деменюк появится спортивно-досуговое пространство. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что территория площадью 1,3 тыс. кв. м, которая длительное время не использовалась, будет полностью преобразована. Проект включает создание специализированной воркаут-площадки с современными тренажерами и турниками, а также обустройство прогулочных дорожек и зон отдыха.

Сейчас подрядная организация выполняет подготовительный этап: закупает и доставляет необходимые строительные материалы и оборудование. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

Константин Соловьев

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