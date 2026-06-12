В Чувашии на восстановление дорог после строительства М-12 направят 2,6 млрд

В Чувашии началось восстановление дорог, которые использовались при строительстве трассы М-12 «Восток». На обновление этих дорог в 2026–2028 годах предусмотрено 2,6 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщает пресс-центр правительства региона.

Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 70 км, они расположены в шести муниципальных округах республики.

Работы начались на нескольких объектах, часть участков планируют отремонтировать до конца года.

Всего в этом году на дорожное хозяйство Чувашии направят 12 млрд руб. Планируется привести в нормативное состояние 600 км дорог.

Анна Кайдалова