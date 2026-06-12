На Дону мужчину приговорили к 17 годам за преступления половой неприкосновенности

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор местному жителю, обвиняемому по п. «б» ч. 5 ст. 131 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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Судом установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2025 года обвиняемый на территории Ростовской и Курской областей неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних потерпевших, которым не исполнилось 14 лет. Отмечается, что при совершении преступлений он использовал беспомощное состояние одной из жертв.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима. Кроме того, на 10 лет осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием, обслуживанием и обеспечением безопасности несовершеннолетних. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Константин Соловьев