Жителя Ставрополья осудили за фиктивную регистрацию десяти граждан

Труновский районный суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию десяти граждан России в его домовладении (ст. 322.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что подсудимый незаконно оформил регистрацию по месту жительства десяти граждан Российской Федерации. При этом мужчина не намеревался предоставлять свое жилое помещение зарегистрированным лицам для фактического пребывания или проживания. Осужденному назначен также испытательный период в два года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Константин Соловьев