В Анапе для отдыха и купания открыты 44 пляжа

В Анапе 44 пляжа с новым песком принимают отдыхающих. Об этом сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова. Сейчас, по ее словам, ведутся активные работы по отсыпке пляжных территорий песком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

«По информации Роспотребнадзора уже 44 пляжных территории полностью получили все разрешительные документы. Их инфраструктура готова к приему гостей»,— сообщила госпожа Логунова.

Она также отметила, что с начала года Анапу посетило 250 тыс. человек. Уровень бронирования средств размещения на курорте повысился на 10%.

Ранее «Ъ» писал, что пресс-служба правительства России заявила об открытии для купания 49 пляжей в Анапе. Еще два десятка пляжей сейчас проходят экспертизу. «Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу», — указано в сообщении пресс-службы в «Максе».

В правительстве подчеркнули, что также проводится мониторинг акватории Черного моря, и «за прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано».

Василий Хитрых