Два поселка в Белокалитвинском районе остались без воды
В двух поселках Белокалитвинского района прекратили водоснабжение из-за замены насоса в скважине и ремонта запорной арматуры на подающем водоводе. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Без воды остались жители поселков Шолоховский и Горняцкий. Ориентировочное время выполнения работ — до 17:00.
Для населения организовали подвоз воды по заявкам. Ответственная за работы организация — ГУП РО «УРСВ».