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Два поселка в Белокалитвинском районе остались без воды

В двух поселках Белокалитвинского района прекратили водоснабжение из-за замены насоса в скважине и ремонта запорной арматуры на подающем водоводе. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без воды остались жители поселков Шолоховский и Горняцкий. Ориентировочное время выполнения работ — до 17:00.

Для населения организовали подвоз воды по заявкам. Ответственная за работы организация — ГУП РО «УРСВ».

Константин Соловьев

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