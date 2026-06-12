Два поселка в Белокалитвинском районе остались без воды

В двух поселках Белокалитвинского района прекратили водоснабжение из-за замены насоса в скважине и ремонта запорной арматуры на подающем водоводе. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без воды остались жители поселков Шолоховский и Горняцкий. Ориентировочное время выполнения работ — до 17:00.

Для населения организовали подвоз воды по заявкам. Ответственная за работы организация — ГУП РО «УРСВ».

Константин Соловьев