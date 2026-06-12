Абрау-Дюрсо возглавил топ-50 лучших объектов гастротуризма России-2026

Эногастрономический курорт Абрау-Дюрсо возглавил топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2026. Рейтинг составлен по результатам голосования 500 ведущих рестораторов, отельеров, шефов, предпринимателей, инвесторов, специалистов сферы со всей страны, экспертов путеводителя 50 Best Tastes of Russia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

В путеводителе отмечается, что поводом для посещения Абрау-Дюрсо являются виноградники, исторический завод шампанских вин, подземные винные хранилища протяженностью более 5 км, рестораны и кафе, озеро Абрау и т. д.

На втором месте рейтинга — проект «Дымов в Суздале», на третьем — самая высокая в мире фабрика и музей мороженого от производителя «Чистая Линия» — PANORAMA360. Она расположена на 89-м этаже башни «Федерация. Восток» в деловом центре «Москва-Сити».

На четвертом месте рейтинга WinePark на курорте Мрия в Ялте, на пятом — «Коломенский посад», центр культурного, исторического и гастрономического туризма, а также музейно-творческий кластер, объединяющий более 10 проектов на основе исторических производств.

Эногастрономический комплекс «Долина Лефкадия» в селе Молдаванском Крымского района — на шестом месте рейтинга, а туристический комплекс m2 при органическом хозяйстве в деревне Шульгино Московской области — на седьмом.

На восьмом месте топа эногастрономический туристический центр «Массандра» в Ялте, на девятом — «Золотая балка» в Балаклаве, и замыкает десятку рейтинга всесезонный курорт «Красная Поляна».

Василий Хитрых