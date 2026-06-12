Просрочка по ипотеке на вторичном рынке Кубани выросла с начала года на 20%

По состоянию на 1 мая 2026 года ипотечная просроченная задолженность на вторичном рынке недвижимости Краснодарского края составила 16,1 млрд руб. С начала года показатель вырос на 20%, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным коллекторов, общий объем задолженности по ипотечным кредитам на вторичном рынке Кубани составил на начало мая этого года 756,2 млрд руб. Доля просроченной задолженности (свыше 3-х месяцев) составляет 2,12%.

Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по динамике роста просрочки на вторичном рынке ипотеки, а также по объему задолженности. На втором месте в ЮФО по объему просроченной задолженности — Ростовская область (5,2 млрд руб.; +11% с начала года), на третьем — Волгоградская область (1,8 млрд руб.; +7%).

Рост просрочки по ипотеке на вторичном рынке недвижимости Адыгеи с начала года составил 14%. На 1 мая показатель не уплаченных свыше трех месяцев кредитов составил в денежном выражении 742 млн руб. (1,77% от общего объема ипотечной задолженности во вторичке). Просроченная задолженность на вторичном рынке ипотеки Республики Крым составила на начало мая 934 млн руб. (рост с начала года — 2%), Севастополя — 324 млн руб. (+4%).

Объем проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в России превысил 209 млрд руб. С начала 2026 года он увеличился на 10% после двукратного прироста по итогам 2025 года (за 2024 год — на 31,7 млрд руб. или на 54,9%).

Как комментирует генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов, рост просроченной задолженности по ипотечному портфелю означает, что растет количество заемщиков, сталкивающихся с финансовыми трудностями, которые не могут быть решены в течение полугода — стандартного срока предоставления банками льготного периода.

«Серьезное давление на просроченную ипотеку также оказывает стагнация на рынке недвижимости — сроки реализации залоговых квартир значительно увеличились по причине низкого спроса. Третьей причиной увеличения просроченной задолженности по ипотеке является вера должников в рекламу “избавления от долгов” путем банкротства должника»,— говорит господин Аксенов.

Наиболее существенный прирост просроченной ипотеки на вторичном рынке в 2026 году произошел в Республике Тыва (в 5 раз), Республике Марий Эл (в 4 раза), Республике Крым (3,9 раза), Мурманской области (3 раза). В абсолютном выражении — в Краснодарском крае (на 2,73 млрд руб.), Москве (на 1,98 млрд руб.), Московской (+1,92 млрд руб.) и Тюменской (+1 млрд) областях.

Согласно исследованию «Долгового консультанта», среди неплательщиков по ипотеке доля мужчин составляет 55%, женщин — 45%. Средний возраст неплательщика-мужчины — 43 года, женщины — 47 лет. Средняя сумма просроченного ипотечного кредита у женщин выше, она достигает 9,51 млн руб., у мужчин — 9,38 млн руб. (разница — 1,5%).

Михеенко Дмитрий