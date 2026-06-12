На двух заправках в Саках появятся бензин и дизельное топливо

Сегодня, 12 июня, в 10 часов утра в Саках на двух АЗС в свободной продаже появятся бензин и дизельное топливо. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По ее словам, заправиться можно будет на АЗС по улице Евпаторийское шоссе, 79б. Здесь будет доступен для покупки дизель «Ультра». На заправке по улице

Евпаторийское шоссе, 80в появится бензин АИ-92.

«На каждой заправке топливо рассчитано примерно на 250 машин»,— сообщила госпожа Предыбайло.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с продажей топливных талонов на фоне обсуждения проблем с обеспечением бензином в Крыму. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства, злоумышленники создают каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести топливо по якобы выгодной цене.

Василий Хитрых