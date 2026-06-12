Угроза атаки беспилотников введена в Туапсинском районе

На территории Туапсинского района введен режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По информации Минобороны России, в течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили 231 украинский беспилотник. Дроны были сбиты над акваторией Азовского моря, Крымом, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом и Татарстаном.

Василий Хитрых