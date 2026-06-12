Во Владикавказе пройдет Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Владикавказ примет третий Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» с 6 по 12 июля. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках фестиваля зрители увидят постановки театров из Москвы, Йошкар-Олы, Ярославля и Майкопа. Программа включает уличные спектакли, концерт на площади Свободы и карнавальное шествие «Принцесса Турандот», в котором примут участие творческие коллективы, национально-культурные общества, жители и гости республики.

Кроме того, в арт-кафе Дома Вахтангова пройдут бесплатные лекции ведущих театральных экспертов.

Константин Соловьев