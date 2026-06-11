Главные новости за 11 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В результате атаки БПЛА на НПЗ в Афипском произошел пожар.

Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре.

Оперштаб показал последствия ночной атаки БПЛА на жилой дом в Краснодаре.

В Адыгее обломки БПЛА повредили дома и инфраструктуру, пострадавших нет.

В Афипском городском поселении Северского района введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.

В Анапе 49 пляжей получили разрешения на открытие курортного сезона, еще 18 территорий продолжают проходить экспертизу.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина», расположенного на улице Ленина.

Футбольный клуб «Черноморец» (Новороссийск) не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне 2026/27.

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в одном из многоквартирных домов.

Четыре футболиста футбольного клуба «Краснодар» — Валентин Пальцев, Артем Хмарин, Хуан Боселли и Жубал — включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В двух муниципалитетах Краснодарского края проводится оценка ущерба после подтоплений, вызванных залповыми ливнями.

Защита бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева обжаловала приговор по делу о получении взяток от сотрудников интернет-издания Baza.

Власти Феодосии обратились к местным жителям и туристам с просьбой отказаться от ночных поездок на мотоциклах, эндуро и питбайках.