Главные новости за 11 июня. Кубань, Крым, Адыгея
В результате атаки БПЛА на НПЗ в Афипском произошел пожар.
Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре.
Оперштаб показал последствия ночной атаки БПЛА на жилой дом в Краснодаре.
В Адыгее обломки БПЛА повредили дома и инфраструктуру, пострадавших нет.
В Афипском городском поселении Северского района введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.
В Анапе 49 пляжей получили разрешения на открытие курортного сезона, еще 18 территорий продолжают проходить экспертизу.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина», расположенного на улице Ленина.
Футбольный клуб «Черноморец» (Новороссийск) не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне 2026/27.
В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в одном из многоквартирных домов.
Четыре футболиста футбольного клуба «Краснодар» — Валентин Пальцев, Артем Хмарин, Хуан Боселли и Жубал — включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».
В двух муниципалитетах Краснодарского края проводится оценка ущерба после подтоплений, вызванных залповыми ливнями.
Защита бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева обжаловала приговор по делу о получении взяток от сотрудников интернет-издания Baza.
Власти Феодосии обратились к местным жителям и туристам с просьбой отказаться от ночных поездок на мотоциклах, эндуро и питбайках.