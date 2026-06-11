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На Кубани объявлена беспилотная опасность

Вечером 11 июня жителей Краснодарского края вновь предупредили об угрозе беспилотной атаки. Соответствующие рассылки с сигналом «Беспилотная опасность» начали поступать на мобильные устройства абонентов в регионе.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА», — говорится в тексте оповещения.

В региональном министерстве ГО и ЧС призывают жителей и гостей региона неукоснительно соблюдать меры безопасности, при нахождении на улице — проследовать в укрытие, а в случае обнаружения обломков беспилотников немедленно сообщать по телефону 112 и не приближаться к ним.

Наталья Решетняк

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