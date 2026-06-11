В пострадавшем от атаки БПЛА краснодарском доме ввели локальный режим ЧС

В многоквартирном доме Краснодара, пострадавшем в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято после обследования здания оценочными комиссиями, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По итогам обхода установлено, что повреждения получили 11 квартир. Кроме того, выбиты стекла более чем в 20 окнах и 17 лоджиях. Сотрудники городской службы спасения продолжают работы на месте происшествия. К настоящему времени территория расчищена от обломков, также демонтированы конструкции, представлявшие опасность для жильцов.

Семья, проживавшая в наиболее пострадавшей квартире, размещена в пункте временного размещения.

Для обеспечения безопасности возле дома организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и представителей казачества. В администрации Краснодара сообщили, что специалисты мэрии совместно с сотрудниками городского управления МВД окажут помощь жителям в восстановлении документов, утраченных в результате происшествия.

Вячеслав Рыжков