Константинов опроверг данные о продовольственном кризисе в Крыму

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов опроверг наличие продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива на полуострове. Ситуация с продуктами питания остается стабильной, а наблюдаемый ажиотаж в ближайшее время спадет, заявил спикер регионального парламента в эфире радио «Спутник в Крыму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Продуктового кризиса у нас нет, а этот ажиотаж — сойдет. Могут быть ситуативные проблемы, но нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально», — сказал господин Константинов.

Он особо подчеркнул, что крымские склады обеспечены достаточным запасом продовольствия. По словам главы Госсовета РК, поставки продуктов осуществляются в штатном режиме.

«Продовольствие идет, грузовики едут каждый день. Складского запаса полно, он в достаточном количестве», — отметил Владимир Константинов.

Наталья Решетняк