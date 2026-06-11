В Краснодаре на десять дней ограничат проезд по улице Мира

В Краснодаре с 12 июня вводятся ограничения движения транспорта на участке улицы Мира. Как сообщили в городской администрации, проезд транспорта будет закрыт на десять суток в связи с прокладкой газопровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения затронут отрезок от въезда к домам №49 и №51 по улице Мира до перекрестка с улицей имени Седина.

В мэрии отметили, что для снижения нагрузки на дорогу и предотвращения заторов транспортные потоки направят по временной схеме. Пассажирские автобусы, следующие по выделенной полосе от железнодорожного вокзала, будут объезжать участок работ по одной из полос встречного направления.

По завершении строительства газопровода подрядная организация восстановит асфальтовое покрытие, после чего движение вернется в обычный режим.

Водителей призывают быть внимательными и заранее корректировать маршруты с учетом временных изменений.

Наталья Решетняк