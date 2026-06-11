Главные новости за 11 июня. Сочи

С начала 2026 года Сочи посетили около 2,6 млн туристов, в настоящее время на курорте одновременно находятся примерно 135 тыс. человек при средней загрузке средств размещения 76%, сообщили на заседании оперштаба по подготовке к летнему сезону. Власти отмечают постепенный рост заполняемости гостиниц и санаториев, а также увеличение глубины бронирования на июль и август.

В Адлерском районе Сочи транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины, попавшего под электропоезд на железнодорожном перегоне Адлер—Хоста. Инцидент произошел после поступления сообщения в дежурную часть линейного отдела полиции о происшествии на путях.

В ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над территориями российских регионов, включая Краснодарский край, а также акватории Черного и Азовского морей. Также атакам подверглись Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Тульская, Тверская и Владимирская области, Московский регион.

В Сочи ко Дню России подготовили более 80 мероприятий: от церемоний и концертов до открытия колеса обозрения на «Розе Хутор». Главные площадки — площадь Флага и парк «Ривьера», где пройдут фестиваль, вручение паспортов и создание огромного ковра ручной работы.

Туапсинский городской суд вынес обвинительный приговор 44-летней местной жительнице по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Женщину признали виновной в хищении денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений для оформления пособий в крупном размере.

В международном аэропорту Сочи продолжают фиксировать значительные отклонения от расписания полетов. На вылет и прилет задерживается 71 рейс.