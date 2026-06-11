Главные новости за 11 июня. Новороссийск
В Новороссийске два раза за утро объявляли угрозу атаки беспилотников.
За ночь над Черным морем, Кубанью и Крымом, а также над другими регионами РФ сбили 330 беспилотников.
В этом году в Геленджике начнут строить очистные сооружения за 3,5 млрд руб. в рамках концессионного соглашения.
Из-за затопления на ТГВ воду в Новороссийске будут подавать по графику до стабилизации ситуации.
На АЗС «Лукойл» в Новороссийске перестали продавать бензин.
В Анапе 49 пляжей получили положительные заключения на открытие от Роспотребнадзора.
ФК «Черноморец» Новороссийска не получил лицензирование для выступления во Второй лиге из-за отсутствия должного финансирования.
Из муниципального бюджета Новороссийска выделили 4 млн руб. на ремонт просевшей плитки на набережной.