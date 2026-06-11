Главные новости за 11 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Тамбов

Арбитражный суд Воронежской области по иску Сбербанка запретил столичному бизнесмену Анатолию Крымову совершать сделки с принадлежащими ему акциями Бутурлиновского ликеро-водочного завода. Имущество господина Крымова является предметом залога по договору 2021 года. Ранее его доля в предприятии сократилась с 24% до 12%, а сам ЛВЗ остановлен из-за многомиллионных долгов перед ФНС и в настоящее время ищет инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Суд арестовал счета и имущество гендиректора воронежского производителя яблок ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» Юрия Замятина на сумму около 2,87 млрд руб. по заявлению банка ВТБ. Банк также требует с самой компании 2,2 млрд руб. и оспаривает процедуру ее ликвидации.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о планах привлечь в свободную экономическую зону в 2026 году десять новых инвесторов с проектами на 5 млрд руб. Власти также обсуждают с федеральными министерствами расширение СЭЗ на всю территорию региона — это может привлечь до 120 инвесторов с вложениями в 450 млрд руб. и увеличить доходы областного бюджета до 2 трлн руб.

Правительство РФ выделило Курской области 950 млн руб. на развитие городского электрического транспорта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Средства пойдут на инфраструктурные проекты, закупку электробусов и зарядных станций. Ранее сообщалось, что инвестиции в обновление трамвайных путей в Курске с учетом федеральной поддержки превысят 13,9 млрд руб.

ФНС требует обращения взыскания на имущество липецкой кондитерской фабрики «Рошен» из-за долгов в 156 млн руб. Налоговая уже арестовала сооружение фабрики в селе Косыревка кадастровой стоимостью 15,4 млн руб.

В Тамбовской области в ближайшие дни начнут выносить постановления за использование телефона за рулем — нарушения будут фиксировать камеры. В регионе уже работают 40 передвижных, 141 стационарный и 20 мобильных комплексов контроля. К концу 2026 года общее количество «умных» комплексов на дорогах области должно достичь 220 единиц.

Ульяна Ларионова