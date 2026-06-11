Новости города

Розничная торговля — одна из крупнейших отраслей экономики Москвы по количеству работающих. По итогам 2025 года в ней трудились более 830 тыс. человек или почти 10% от общего числа занятых в столице. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики Мария Багреева. На фоне автоматизации и цифровизации, а также активного развития онлайн-торговли происходит снижение числа сотрудников. С 2019 года оно уменьшилось на 208 тыс. человек. В связи с этим Москва запустила серию отраслевых стратегических сессий с бизнесом для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах до 2033 года.

Около 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2026 года, более 550 тыс. из них приехали из-за рубежа. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе комитета по туризму столицы. Число путешественников из государств дальнего зарубежья увеличилось на 12%. Примерно половина турпотока из стран дальнего зарубежья пришлась на граждан Китайской Народной Республики.

В Москве продолжится реставрация ансамбля Донского монастыря, сообщил мэр Сергей Собянин. В нем более 30 памятников истории и архитектуры. Комплексная реставрация продолжается уже несколько лет за счет федерального и городского бюджетов, а также помощи меценатов. Специалисты уже вернули исторический облик Дому настоятеля, привели в порядок фасады и купола Нового собора, а также 9 из 12 крепостных башен. Впереди — завершение реставрации башни № 10 и восстановление Храма святителя Иоанна Златоуста.