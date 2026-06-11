Концерт Александра Серова, шоу Гии Эрадзе и премьера с Милошем Биковичем

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерт Александра Серова или цирковое шоу Гии Эрадзе. Еще можно сходить на премьеры фильмов или стендап-концерты. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Где послушать музыку

12 июня в 19:00 в концертном центре «Сириус» в честь Дня России выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В праздничную программу вошли три сочинения Петра Чайковского. Вечер откроет первая часть Первого фортепианного концерта. Продолжит программу «Славянский марш». Завершит вечер Торжественная увертюра «1812 год».

Стоимость билета — от 1650 руб. (6+)

12 июня в 19:00 в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской выступит ансамбль казачьей песни «Любо». Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Краснодарского края Ольга Чадаева. «В программе концерта прозвучат авторские и духовные произведения о России и родном крае, народные, казачьи песни. Выступление хорошо известного в Сочи и за его пределами ансамбля казачьей песни “Любо” гармонично дополнят ансамбль народной песни “Заряница” и Камерный хор Сочинской филармонии»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

14 июня в 19:00 в Зимнем театре выступит российский эстрадный певец Александр Серов. Среди его песен: «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Как быть», «Музыка венчальная», «Бесконечная любовь», «Любовь возвратится к тебе», «Ворованная ночь», «Поезд Киев-Москва», «Карнавал», «Сюзанна», «Я в тебя давно влюблен» и «Ночным Белградом». «В этот вечер поклонники смогут вновь окунуться в атмосферу романтики и красоты его музыки, услышать любимые хиты и насладиться новыми композициями артиста»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 3000 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

13 и 14 июня в 17:00 в Сочинском государственном цирке имени Мстислава Запашного заслуженный артист РФ Гия Эрадзе представит шоу «Бурлеск». «Как и все проекты “Королевского цирка”, шоу “Бурлеск” отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка композиторов, которая передает атмосферу каждого номера и заставляет сердца зрителей биться в унисон с артистами. Поражают сложные технические решения, зрелищные спецэффекты и масштабные декорации, создающие дополнительный эффект погружения в сюжет каждой постановки. У публики есть возможность заглянуть за границы привычного, стать свидетелями уникальных творческих экспериментов на грани человеческих возможностей»,— сказано в аннотации. Театр-постановщик — Королевский цирк Гии Эрадзе / Росгосцирк.

Стоимость билета — от 3000 руб. (0+)

13 июня в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Папа». «Это реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в напряжении. Сергей Маковецкий рассказывает историю человека, который проживает ужасающие изменения и стремительно теряет контроль над своим разумом. Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается? Как поступить, если самый близкий тебе человек внезапно перестает быть самим собой и теряет связь с реальностью? Спектакль “Папа” дает шанс соприкоснуться со страхом, знакомым, должно быть, каждому человеку, — страхом потерять свою самость, позабыть, кто ты на самом деле»,— сказано в описании. Театр-постановщик — театральное агентство Entracte. Режиссеры: Михаил Теплицкий, Владимир Бельдиян.

Стоимость билета — от 6000 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

12, 13 и 14 июня в «Кино Море Молл», City Stars Олимп, «Юбилейном» и City Stars (Адлер) пройдет премьера фильма «Холоп 3» (комедия, приключения). В ролях: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин. «Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи»,— сказано в аннотации. Режиссер — Клим Шипенко.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

На выходных в «Кино Море Молл» покажут еще одну киноновинку — «Фейерверки днем» (комедия, драма). Сюжет: китайский предприниматель Вэйхонг приезжает в Россию к задолжавшему ему бизнес-партнеру Виктору. Вэйхонг пытается навести порядок в делах: уволить неэффективных сотрудников, наладить продажи. Но вскоре становится ясно, что великую русскую тоску ему не победить, и Виктор не в силах ему помочь. Тогда Вэйхонг решает забрать дом Виктора в счет долга. Виктор готов расстаться с домом, но он сталкивается с отчаянным сопротивлением своих взрослых дочерей — Ольги, Лены и Томы. Конфликт дорастает до катастрофы, которая может и семью разрушить, и даже убить. Режиссер — Нина Волова.

Стоимость билета — 670 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

13 июня в 17:00 в концертном центре «Сириус» пройдет лекция доктора искусствоведения и психологических наук Дины Кирнарской. «Мы поговорим о том, как через музыкальные образы формируется представление о национальном характере и какие ценности стоят за знакомыми страницами русской классики»,— сказано в описании.

Стоимость билета — 500 руб. (6+)

13 июня в 19:00 в ресторане «Сидрерия» состоится стендап-шоу, хедлайнером которого станет Александр Лукашов, полуфиналист проекта «Битва за время» (бывший Comedy Баттл), участник «Стендап рулетки» на канале ТНТ и Big Stand Up на «Юмор FM». Также на сцену выйдут: полуфиналист Comedy Баттл, победитель самарского стендап-фестиваля Роберт Ченибалаян и комик Максим Тутулин.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

14 июня в 20:00 на концертной площадке Red Buffet выступит Кирилл Стоун, финалиста проекта Comedy Баттл на ТНТ, участника и победителя шоу «Не спать» в составе панк-дуэта Laja Mineлли.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

Вверх