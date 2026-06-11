Главные новости за 11 июня. Ростов-на-Дону и область

В мае 2026 года жители Ростовской области оформили автокредиты на 3,4 млрд руб., что на 18,7% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 2,8 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 42,6% или 2,5 млрд руб.

Доля предпринимателей Ростовской области, которые считают регион своим основным рынком сбыта, по итогам 2025 года выросла до 32,4%. Годом ранее рынок Ростовской области в качестве основной территории ведения бизнеса называли 25,9% респондентов.

В Ростовской области сельхозпроизводители заготовили более 70 тыс. т дизельного топлива, что соответствует 54% от необходимого объема для проведения уборочных работ.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по инициативе Генпрокуратуры России организовали выдачу гражданки России Надежды Чабановой, подозреваемой в мошенничестве. Следствие установило, что с 2003 по 2009 гендиректора коммерческой организации привлекли деньги для возведения в Ростове-на-Дону пяти жилых многоквартирных домов, которые заведомо не могли быть построены.

На Дону суд оштрафовал капитана теплохода за столкновение со шлюзом гидроузла. Капитана теплохода «Альфа» суд приговорил к штрафу по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Цены квадратного метра в объявлениях на вторичном рынке жилья в крупных российских городах превышают стоимость реальных сделок в среднем на 14%.