День России, «Холоп-3» и Александр Серов

В ближайшие выходные, когда страна отмечает День России, в Новороссийске пройдут различные развлекательные мероприятия, которые можно посетить с семьей или компанией друзей. Например: вживую услышать хит «Я люблю тебя до слез», посмотреть премьеры в кинотеатре или пробежать 5 км по набережной. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На что сходить в театр

12 июня в 18:30 в театре Старого парка в Кабардинке состоится спектакль «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. В центре сюжета — история любви двух одиноких людей.

Стоимость билета — 2000 руб. (16+)

14 июня в 19:00 в Городском театре Новороссийска пройдет спектакль «Дон Жуан» в постановке Георгия Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Согласно описанию, в драматическом спектакле классика Мольера переплетается с современностью, а авторская задумка оживает в новом исполнении.

Стоимость билета — 700 руб. (6+)

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Какие концерты посетить

13 июня в 19:00 в Новороссийском городском театре запланирован концерт народного артиста российской эстрады Александра Серова. В живом исполнении можно будет услышать хиты «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие песни.

Стоимость билета — от 3500 руб. (12+)

13 июня в 20:00 в «Геленджик Арене» состоится эстрадный концерт Самвела Айрапетяна и Артема Пенжояна «Дуэт Беллиссимо». Гости концерта услышат живую скрипку и фортепиано, известные песни, романсы и хиты советской эпохи.

Стоимость билета — от 2100 руб. (6+)

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Что посмотреть в кинотеатре

С 12 по 14 июня жители Новороссийска смогут посмотреть на большом экране третью часть фильма «Холоп-3» с Павлом Прилучным и Кристиной Асмус, биографический фильм про Майкла Джексона и не только.

«Холоп-3» вышел на экраны 11 июня. По сюжету супруги Вяземские отправляются на перевоспитание в эпоху Петра I, но попадают в рабство к султану. В фильме также снялись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие известные актеры.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

Любители мультфильмов могут посетить премьеру «Зверолюция». В новом испанском мультфильме повествуется о жизни девушки Зои, питомцы которой обретают речь и разум после того, как пробуют инопланетные ягоды.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

В кинотеатрах Новороссийска можно посмотреть биографический фильм «Майкл», в котором рассказывается история жизни короля поп-музыки. В киноленте снялись Колман Доминго, Натаниэль Логан Макинтайр и Ниа Лонг.

Стоимость билета — 300 руб. (18+)

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Чем еще заняться в выходные

12 июня в 12:00 на стадионе «Центральный» в Новороссийске пройдет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Желающие также смогут принять участие в акциях «Письмо победителям» и «Лента-триколор».

12 июня на территории Архитектурно-ландшафтного общественного центра «Зеленый Новороссийск» (ул. Конституции, 6) будет проходить фестиваль обмена комнатными растениями «Зеленый своп». Вход свободный.

13 июня в 07:00 на мысе Любви на набережной Новороссийска состоится спортивный марафон «5 верст». Участникам с любым уровнем физической подготовки предстоит пробежать 5 км вдоль набережной в дружной компании.

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