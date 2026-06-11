На улице Северной в Краснодаре появятся новые участки выделенных полос

В Краснодаре на улице Северной будут введены новые участки выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью 1,35 км. Как сообщили в городской администрации, они появятся на участке от улицы им. Ломоносова до улицы Передовой в обоих направлениях движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время на улице ведется корректировка дорожной разметки в соответствии с будущей схемой приоритетного проезда общественного транспорта. Ожидается, что новые участки выделенных полос начнут действовать в ближайшие дни.

Реализация проекта на улице Северной ведется поэтапно с 2023 года. Тогда выделенные полосы были организованы на участке от улицы им. Седина до улицы им. Леваневского, в 2024 году их продлили до улицы Садовой, а в 2025 году — до улицы им. Ломоносова.

Помимо улицы Северной, выделенные полосы для общественного транспорта функционируют на ряде городских магистралей, включая улицы Мира, им. Седина, Октябрьскую, Ставропольскую, Трамвайную, 1 Мая, им. Мачуги, им. Тургенева, им. Тюляева, а также проспект Чекистов и улицу им. 40-летия Победы.

Вячеслав Рыжков