На ремонт плитки на набережной Новороссийска выделили 4 млн рублей

На набережной Новороссийска отремонтируют просевшую плитку за 4 млн руб. из муниципального бюджета. Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки», заказчиком выступает городское управление ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно информации о сроках исполнения контракта, подрядчик должен будет выполнить ремонт просевшей плитки в срок до 16 октября 2026 года. В ведомость объемов работ включили размостку плитных дорожек и тротуаров с разборкой, поставку песка и сухих цементно-песчаных смесей.

Конкретные участки, где планируется отремонтировать просевшую плитку, в настоящее время не уточняются.

Последний раз на ремонт просевшей плитки на набережной имени адмирала Серебрякова деньги из городского бюджета выделяли в марте 2026 года в размере 2,7 млн руб. Срок исполнения работ составлял 122 календарных дня.

София Моисеенко