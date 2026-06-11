В Чувашии выделили 18,2 млн рублей пострадавшим от взрывов

Кабинет министров Чувашии направит из резервного фонда 18,2 млн руб. на выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, возникшей после взрывов взрывоопасных предметов. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров республики Сергей Артамонов.

Большая часть средств — 11 млн руб. — предназначена для единовременной материальной помощи пострадавшим. Еще 4,9 млн руб. направят на компенсацию утраты имущества первой необходимости.

Кроме того, 2,3 млн руб. предусмотрено на возмещение ущерба, связанного с повреждением или утратой транспортных средств в результате террористического акта.

Средства получит Министерство труда и социальной защиты Чувашии.

Ранее сообщалось, что в Чувашии направят 6 млн руб. на оказание финансовой помощи предпринимателям, чье имущество пострадало в результате террористического акта.

Анна Кайдалова