«Корни», «Парад дружбы народов» и праздничный салют

Парад и фестиваль в Кремле Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники "Парада Дружбы" на территории Казанского Кремля в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Участники "Парада Дружбы" на территории Казанского Кремля в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главные события Дня России 12 июня в Казани начнутся с утра на территории Казанского Кремля. В 11:00 здесь стартует фестиваль народов «Мозаика культур», который откроет «Парад дружбы народов» — участники шествия в национальных костюмах пройдут от Спасской башни. На площадках Присутственных мест до 15:00 будут работать национальные подворья, выставка-ярмарка мастеров «Этно-маркет», мастер-классы «Этномастерские», фестиваль народных игр и забав, а также открытый лекторий. Рядом с мечетью Кул-Шариф в 11:00 состоится концерт лауреатов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а на главной сцене Кремля с 11:20 до 15:00 выступят творческие коллективы Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, приглашенные артисты и Академический ансамбль песни войск Национальной гвардии РФ.

Главный концерт у «Чаши» Центральной площадкой праздника станет площадь у Центра семьи «Казан» («Чаша»). В рамках акции «Я — гражданин России» 15 подростков получат свои первые паспорта в торжественной обстановке. С 16:00 здесь начнется большой концерт. Хедлайнерами вечера станут группы «Корни», «Сова», «Каспий», «Марсель», «Отпетые мошенники», певец Фирдус Тямаев, Артур Исмагилов, оркестр Культурного центра МВД РТ, Ансамбль песни и пляски войск Росгвардии, а также солисты Казанской городской филармонии и заслуженные артисты республики. Для семей с детьми у Чаши также подготовят развлекательные станции с аниматорами, аквагримом и детскими мини-аттракционами. Также здесь будет работать выставка специальной техники МВД.

Праздник в других локациях города

Дополнительные площадки развернутся в разных районах. В парке имени Урицкого гостей ждет программа, посвященная народному искусству: выступят Казанский казачий ансамбль Владимира Белоусова, женский хор русской песни «Ивушка», детский вокальный ансамбль «Джой» и хореографический коллектив классического бального танца под руководством Фариды Сагиевой. В культурном центре «Залесный» с 10:00 до 12:00 пройдет мероприятие с выступлениями вокальных, танцевальных и фольклорных коллективов.

Салют Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Завершится День России в Казани в 22:00 праздничным салютом. Лучшие виды на фейерверк откроются с набережных и с территории у Центра семьи «Казан» над акваторией реки Казанки. После завершения праздничного салюта в честь Дня России в Казани горожан будут ждать автобусы со специальной подачей. Как уточнили в Комитете по транспорту столицы Татарстана, транспорт остановится на двух точках: «Энергетический университет» (в сторону улицы Декабристов) и «Молодежный центр» (в сторону Кремлевской дамбы). От первой остановки отправятся маршруты № 6, 15, 46, 35, 60, 62 и 29. От второй — № 22, 30, 35а, 47, 74 и 89.

Влас Северин