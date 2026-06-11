В Чувашии предпринимателям, пострадавшим от теракта, выплатят компенсации

Кабинет министров Чувашии направит 6 млн руб. из резервного фонда на оказание финансовой помощи предпринимателям, чье имущество пострадало в результате террористического акта на территории республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов.

Средства получит Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии. Финансовая помощь предназначена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, признанным потерпевшими после взрывов взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что накануне, утром 10 июня, Чебоксары подверглись ракетной атаке. Три человека пострадали.

Анна Кайдалова