В Черноземье 16 июня ожидается теплая и дождливая погода, до +22°C

Во вторник, 16 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода с осадками в виде дождя. Температура будет варьироваться от +13°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +16°C, днем потеплеет до +22°C, вечером столбик термометра опустится до +19°C, ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем повысится до +21°C, вечером будет +18°C, а ночью понизится до +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем — +22°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +14°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +16°C, днем — +22°C, вечером будет +19°C, ночью — +14°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова