В Черноземье 15 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +24°C

В понедельник, 15 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +12°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем потеплеет до +20°C, вечером столбик термометра опустится до +18°C, ночью будет +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем температура поднимется до +21°C, вечером она составит +18°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем повысится до +19°C, вечером будет +17°C, а ночью температура понизится до +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем — +22°C, вечером вновь опустится до +18°C, а ночью — до +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +19°C, вечером будет +17°C, а ночью опустится до +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +24°C, вечером будет +19°C, ночью — +14°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова