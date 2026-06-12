В Черноземье 13 июня ожидается теплая и дождливая погода, до +28°C

В субботу, 13 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +13°C до +28°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +23°C, днем потеплеет до +24°C, вечером столбик термометра опустится до +20°C, ночью будет +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +24°C, днем температура поднимется до +26°C, вечером она составит +22°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +22°C, днем повысится до +23°C, вечером также будет +19°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +25°C, днем — +27°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +22°C, днем поднимется до +23°C, вечером также будет +18°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +23°C, днем — +28°C, вечером будет +25°C, ночью — +18°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова