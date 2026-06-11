В Новороссийске в выходные ожидаются ливни и усиление ветра

В Новороссийске прогнозируют возможное ухудшение погодных условий 13 и 14 июня, об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС.

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Местами в Краснодарском крае прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 13 июня и в течение суток 14 июня.

Жителей и гостей Новороссийска призывают соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко