В Новороссийске в выходные ожидаются ливни и усиление ветра
В Новороссийске прогнозируют возможное ухудшение погодных условий 13 и 14 июня, об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС.
Фото: Sega Black - Sea
Местами в Краснодарском крае прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 13 июня и в течение суток 14 июня.
Жителей и гостей Новороссийска призывают соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.