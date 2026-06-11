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На юге России отмечен рост числа пользователей ИИ-платформы «Ростелекома»

На юге России количество пользователей выходящего на рынок В2В-интегратора ИИ-инструментов «Нейрошлюз» (производитель — «Ростелеком») за месяц достигло 3,6 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили представители цифрового провайдера в ходе мероприятий южного Медиаклуба «Ростелекома», прошедшего в Ростове.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Такую цифру в компании назвали в результате подсчета пользователей на портале с доменом south.rt.ru

В конце мая «Ростелеком» рассказал «Ъ» о создании и запуске в рынок своего ИИ-продукта — «Нейрошлюза». Это онлайн-платформа, в которой пользователь может работать с множеством средств и сервисов искусственного интеллекта в едином рабочем пространстве. Решение объединяет в одном контуре нескольких десятков нейронных моделей. Изначально сервис создавался для использования внутри компании, но впоследствии был выведен на рынок как коммерческий продукт.

Михаил Волкодав

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