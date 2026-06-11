На центральном пляже Новороссийска установили спуск для инвалидов

На центральном городском пляже Новороссийска установили спуск в воду для маломобильных граждан, об этом сообщили в управлении курортов и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вместе с пандусом на участке оборудовали дополнительные поручни для поддержки маломобильных граждан. В управлении курортов Новороссийска подчеркнули, что обновленная инфраструктура на центральном пляже позволит людям с ограниченными возможностями безопасно добираться до кромки воды.

В июне 2025 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Сбербанк профинансировал модернизацию инфраструктуры для маломобильных граждан еще на трех пляжах Новороссийска: «Дельфин», «Суджукская коса» и «Южная Озереевка».

София Моисеенко