Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На центральном пляже Новороссийска установили спуск для инвалидов

На центральном городском пляже Новороссийска установили спуск в воду для маломобильных граждан, об этом сообщили в управлении курортов и туризма.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вместе с пандусом на участке оборудовали дополнительные поручни для поддержки маломобильных граждан. В управлении курортов Новороссийска подчеркнули, что обновленная инфраструктура на центральном пляже позволит людям с ограниченными возможностями безопасно добираться до кромки воды.

В июне 2025 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Сбербанк профинансировал модернизацию инфраструктуры для маломобильных граждан еще на трех пляжах Новороссийска: «Дельфин», «Суджукская коса» и «Южная Озереевка».

София Моисеенко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд