Загрязнение воздуха в Новороссийске назвали пониженным

В воздухе Новороссийска не обнаружили превышений по загрязняющим веществам 10 июня, об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные местного КЛМЗОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха, в течение суток 10 июня в Новороссийске не зафиксировали превышений по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, а также по оксиду серы и формальдегиду.

Специалисты оценили загрязнение атмосферы города в течение суток как пониженное.

На сайте администрации Новороссийска опубликованы результаты исследования атмосферного воздуха за 8 и 9 июня. По информации городского КЛМЗОС, превышения ПДК загрязняющих веществ в этот период установлено не было.

София Моисеенко