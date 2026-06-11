ПСБ в Краснодарском крае празднует 20-летие работы в регионе

За 20 лет присутствия на Кубани ПСБ стал одним из ведущих финансовых партнеров региона.

Фото: пресс-служба ПСБ

Сегодня банк представлен в 11 городах края и Республике Адыгее. Услугами ПСБ пользуются сотни тысяч частных клиентов и десятки тысяч компаний. Зарплатный проект банка охватывает десятки тысяч жителей.

Частным клиентам доступна полная линейка розничных продуктов: ипотека (включая военную и семейную), потребительские кредиты, вклады и накопительные счета. Для бизнеса — от микропредприятий до крупнейших корпораций края — ПСБ предлагает льготное финансирование, факторинг, цифровые банковские гарантии для госзакупок, расчетно-кассовое обслуживание и многое другое. Большинство операций сегодня доступны в мобильном приложении и интернет-банке: ПСБ непрерывно внедряет самые современные цифровые сервисы.

Банк активно сотрудничает с местными органами власти, общественными и бизнес-объединениями, бюджетными организациями, внося значимый вклад в экономику Кубани, поддерживая и реализуя совместные и собственные проекты. В их числе — инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности среди детей и молодежи, популяризацию и доступность массового спорта. ПСБ — генеральный партнер масштабного полумарафона «ЗаБег.РФ». В Анапе банк открыл баскетбольную площадку в рамках первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям». Сегодня это место притяжения для юных спортсменов, комфортная зона для тренировок и соревнований.

«Мы ценим доверие клиентов и партнеров, многие из которых с нами с момента открытия первого офиса в Краснодаре. Наша задача — быть банком шаговой доступности и первого выбора. Поэтому мы постоянно расширяем присутствие: в начале года открыт офис в Тихорецке, готовятся к открытию отделения в Славянске-на-Кубани и Тимашевске. Сегодня мы предлагаем не просто набор продуктов, а экосистему, которая помогает бизнесу расти, а людям — решать финансовые задачи. Это структура, где каждый клиент может в одном месте закрыть все свои финансовые потребности»,— отметил Вадим Сальников, региональный директор ПСБ в Краснодарском крае.

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