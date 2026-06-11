ФК «Черноморец» Новороссийска не получил лицензию для Второй лиги

Футбольный клуб «Черноморец», базирующийся в Новороссийске, не прошел лицензирование по финансовым критериям. Команда не выступит в группе «Золото» дивизиона «А» в рамках Второй лиги сезона 2026-2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Черноморец».

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«Переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии»,— заявили представители клуба.

В пресс-службе «Черноморца» пояснили, что выступление в сезоне без должного финансирования может ставить под угрозу существование одного из самых старых клубов страны. По этой причине молодежная команда продолжит участие в Молодежной футбольной лиге, на ее базе создадут коллектив для выступления во Второй лиге дивизиона «Б» в марте 2027 года.

ФК «Черноморец» пообещал выполнить обязательства прошедшего сезона перед футболистами, партнерами и сотрудниками в полном объеме. 20 июня руководство клуба планирует встречу с болельщиками для ответов на интересующие вопросы.

Кристина Мельникова