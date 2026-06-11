Татарстан получил 350 млн рублей на развитие туризма

В этом году объем федеральной поддержки туристической отрасли Татарстана составил 350 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя председателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцевой, республика также остается лидером в Приволжском федеральном округе по количеству мест размещения туристов. Номерной фонд Татарстана насчитывает порядка 32 тыс. номеров.

По этому показателю регион занимает первое место в ПФО и шестое место среди всех субъектов России.

Анна Кайдалова