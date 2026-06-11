В Мосгордуме призвали уравнять штрафы для Петербурга с другими регионами
Депутат Мария Воропаева назвала повышенные штрафы в Москве и Петербурге дискриминацией по географическому признаку. По ее словам, одно и то же нарушение в столице стоит в разы дороже, чем в соседних областях, хотя риски для жизни одинаковы, сообщает ТАСС.
Депутаты считают, что дискриминация граждан по географическому признаку
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Воропаева отметила, что, несмотря на самые высокие штрафы, Москва лидирует по числу ДТП. Ранее в Петербурге также ужесточили санкции для судоводителей на Неве. Вопрос об унификации штрафов может быть поднят на федеральном уровне.