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В Мосгордуме призвали уравнять штрафы для Петербурга с другими регионами

Депутат Мария Воропаева назвала повышенные штрафы в Москве и Петербурге дискриминацией по географическому признаку. По ее словам, одно и то же нарушение в столице стоит в разы дороже, чем в соседних областях, хотя риски для жизни одинаковы, сообщает ТАСС.

Депутаты считают, что дискриминация граждан по географическому признаку

Депутаты считают, что дискриминация граждан по географическому признаку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Депутаты считают, что дискриминация граждан по географическому признаку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Воропаева отметила, что, несмотря на самые высокие штрафы, Москва лидирует по числу ДТП. Ранее в Петербурге также ужесточили санкции для судоводителей на Неве. Вопрос об унификации штрафов может быть поднят на федеральном уровне.

Кирилл Конторщиков

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