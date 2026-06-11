Над Черным морем, Кубанью и регионами сбили 122 беспилотника

Днем 11 июня над регионами России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 122 украинских БПЛА, сообщает министерство обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 07:00 до 14:00 ПВО ликвидировали беспилотники над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской и другими областями.

В ночь с 10 на 11 июня над российскими регионами сбили 330 украинских БПЛА. В Новороссийске, Геленджике и Анапе объявляли угрозу атаки беспилотников. В настоящее время режим угрозы снят.

София Моисеенко